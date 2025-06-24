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İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri

Bahçeşehir Üniversitesi ve sahibinden.com'un hazırladığı rapora göre, otomobil fiyatları enflasyondan arındırıldığında uzun süredir düşüş eğiliminde. Ancak bazı araç sınıflarında ve yeni modellerde fiyat artışları dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 11:45, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 11:41
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İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre, otomobil reel fiyatları 22 aylık düşüşün ardından Mayıs 2024'te de benzer bir seyir izledi. Mayıs 2023'te yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı, takip eden aylarda sürekli azalarak Haziran 2024'te yüzde -41,4'e geriledi. Mayıs ayı verileri incelendiğinde, enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyatı neredeyse değişmedi ve yıllık değişim negatif seyretmeye devam etti. Araç sınıfına göre cari otomobil fiyatları tüm sınıflarda nisan ayına kıyasla ılımlı artışlar gösterdi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla da tüm araç sınıflarında artış kaydedildi.

Otomobil Fiyatlarında Sınıf ve Model Yılına Göre Değişimler

  • B sınıfı: Ortalama fiyat 619 bin 498 lira, yıllık fiyat değişimi %9
  • C sınıfı: Ortalama fiyat 833 bin 835 lira, yıllık fiyat değişimi %10
  • D sınıfı: Ortalama fiyat 1 milyon 202 bin lira, yıllık fiyat değişimi %9,5
  • E sınıfı: Ortalama fiyat 2 milyon 12 bin lira, yıllık fiyat değişimi %9

Model Yılına Göre Fiyat Değişimleri

  • 2004-2008 modeller: Fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre %2,5 azaldı
  • 2009-2013 modeller: Fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre %3,6 arttı
  • 2014-2018 modeller: Fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre %8,7 arttı
  • 2019 modeller: En yüksek artış oranı %13,9
  • 2022 modeller: En düşük artış oranı %5,7
  • 2024 modeller: Fiyat bir önceki aya göre %3,9 artarak 2 milyon 14 bin lira oldu

Yakıt Türüne Göre Ortalama Otomobil Fiyatları

  • Benzin: 1 milyon 207 bin lira
  • Benzin & LPG: 511 bin 986 lira
  • Dizel: 960 bin 518 lira
  • Hibrit: 2 milyon 249 bin TL
  • Elektrik: 3 milyon 302 bin lira

Piyasa Canlılığı ve Talep Endeksi

Otomobil talep endeksi, nisan ayına kıyasla yüzde 2,2 düşüş gösterdi ancak geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,1 daha yüksek seviyede. Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı geçen aya kıyasla 0,7 puan azalarak %21,7'ye geriledi. Bu azalış, ilan sayısının artması ve satılan otomobil sayısının azalmasından kaynaklandı.

Kapatılan İlan Yaşı ve Satış Hızı

Piyasadaki canlılık göstergelerinden biri olan kapatılan ilan yaşı, geçen aya kıyasla 2,2 gün kısalarak 20,8 gün'e düştü. Bu durum, otomobillerin daha hızlı satıldığını gösteriyor.

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