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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak butlan' cevabı

Şaibeli kurultay davasında 30 Haziran'da mahkeme kararı beklenirken kayyum iddialarına karşı açıklama yapması ricasıyla Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden CHP heyeti, 'Partimi kayyuma bırakmam' cevabıyla genel merkeze döndü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 11:56, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 11:58
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak butlan' cevabı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşandığı iddia edilen şaibelere karşı dava süreci devam ediyor.

Bu kapsamda mahkeme kararı 30 Haziran'da bekleniyor.

Mahkemenin şaibe olduğu yönünde 'mutlak butlan' kararı vermesi durumunda CHP'nin söz konusu kurultay ile görev alan tüm yetkililerinin yetkilerinden arındırılması ve bir önceki yöneticilerin göreve gelmesi öngörülüyor.

CHP'DE ŞAİBELİ KURULTAY KARARI BEKLENİYOR

Bu süreçte ise Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, duruşları ile kayyum kararına hazır olduklarını gösteriyor.

Uzun süre sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nun "Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." ifadelerini kullandığı yazılı açıklaması, bu durumu daha da belirgin hale getirmişti.

Söz konusu mahkeme kararına günler kala yeni bir gelişme daha yaşandı.

KILIÇDAROĞLU'NA 3 KİŞİLİK CHP HEYETİNDEN ZİYARET

Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Partinin bu 3 önemli ismi, Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif etti.

"PARTİMİ KAYYUMA TERK EDEMEM"

İsmail Saymaz'ın köşesinde verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ise bu teklife, "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz." cevabını verdi.

"BU CEVABI BEKLİYORDUM"

3 isim, daha sonra bu konuşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattı. Özel, bu çıkışı "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum." şeklinde yorumladı.

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