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YKS Adayları İçin Eğitim Bilgisi Onaylama Süreci Başladı

YKS'ye başvuran adayların eğitim bilgilerini kontrol edip onaylaması gerekiyor. Detaylar ve yapılması gerekenler haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 12:29, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 12:30
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YKS Adayları İçin Eğitim Bilgisi Onaylama Süreci Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran adaylar için eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin başladığını duyurdu. Adayların, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2025/1/BasvuruEgitimGuncelle adresine girerek değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, seçmeleri ve 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim Bilgilerinde Düzeltme İşlemleri

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilirler. Eğitim bilgisi e-Okul'a eklenemeyecek durumda olan adaylar ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeli ve ardından ilgili adresten bu eğitim bilgilerini seçerek, 1 Temmuz saat 16.00'ya kadar onaylatmalıdır.

Önemli Uyarılar

  • Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.
  • 2025-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  • Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu bilgi kullanılacaktır. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyorsa, en son mezun olduğu eğitim bilgisi esas alınacaktır.


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