THY'den avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 13:09, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 13:10
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için tek yön 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle, 1 Ekim-30 Kasım'da seyahat edebilecek.
Yolcular, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamada geçerli kampanyayla ilgili bilgilere şirketin internet sitesinden ulaşabilecek.