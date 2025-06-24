Türkiye'de mantar üretimi 75 bin tonu aştı

Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türkiye'de yenilebilir mantarlar, 1960'lı yıllardan itibaren yetiştiriliyor. Ülkede beyaz şapkalı, kestane, istiridye, trüf ve kuzugöbeği mantar türleri ticarete konu oluyor. Tıbbi amaçlı olarak ise reishi gibi bazı mantar türleri de üretiliyor.

Protein kaynağı mantarın yetiştiriciliğinde, son yıllarda önemli aşamalar kaydedildi. Türkiye'de mantar üretimi, 1995'te 7 bin 785 ton olarak hesaplanırken, bu tarihten sonra üretim artarak devam etti.

Mantar üretimi 2015'te 39 bin 495, 2020'de 55 bin 455 tona yükseldi. İlerleyen yıllarda da 61 bin 460 ton, 65 bin 636 ton, 71 bin 479 ton olarak hesaplanan üretim miktarı, geçen yıl ise 75 bin 340 ton olarak kayıtlara geçti.

Kültür mantarı en çok Antalya'da üretildi

Türkiye'de, geçen yıl 22 bin tonla en çok Antalya'da kültür mantarı üretilirken, bu ili 14 bin ton ile Ankara ve 10 bin ton ile Isparta takip etti.

Kültür mantarı üretiminde bu şehirleri Afyonkarahisar, Konya, İstanbul ve Adana izledi.

Sabit yatırımlarda mantar işletmelerine yüzde 50 hibe veriliyor

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi çerçevesinde, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar içinde, mantar işletmelerine 81 ilde yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleme programı kapsamında, mantar işletmelerine yüzde 65 hibe desteği sağlanıyor.

Öte yandan sektörde, Ziraat Bankası tarafından sağlanan düşük faizli krediler de kullanılabiliyor.

Bakanlık tarafından geçen yıl yayımlanan, Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği sayesinde ise kapalı ortamda üretimi yapılan mantar alanlarının, kayıt altına alınması sağlandı.

Geçen yıl 3,5 milyon dolarlık mantar ihracatı yapıldı

Üretimdeki artışa rağmen, mantar ihracatı dalgalı bir seyir izledi. Söz konusu ihracat 2021'de 4 milyon 726 bin dolar, 2022'de 4 milyon 875 bin dolar ve 2023'te 5 milyon 459 bin dolar olarak kaydedildi. Geçen yıl ise mantarda dış satım 3 milyon 527 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalat rakamları ise bu dönemde 26 bin 944 dolar, 11 bin 931 dolar, 61 bin 814 dolar ve 66 bin 29 dolar olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk 4 ayında ise 229 bin 799 dolarlık ihracat ve 3 bin 71 dolarlık ithalat yapıldı.