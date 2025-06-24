Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Yapılan denetimler sonucunda, özellikle oyuncak ve çocuk giyim kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklandı ve bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri sistemde ilan etmeye devam ediyor.

Güvensiz Ürünler Hakkında Alınan Kararlar

Oyuncak kategorisindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklandı.

kategorisindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklandı. Çocuk giyim kategorisindeki bazı ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Denetim Sonuçları ve Uygulamalar

Denetimler sonucunda, sağlıksız olduğu tespit edilen ürünler hakkında yasaklama kararı alınırken, bu ürünlerin piyasadan toplatılması da sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için bu tür uygulamaları düzenli olarak sürdürüyor ve Güvensiz Ürün Listesini güncelleyerek kamuoyunu bilgilendiriyor.