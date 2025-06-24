Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Bakan Yumaklı, meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacağını ve orman yangını riskinin yükseleceğini belirtti. Vatandaşlara anız yakmama, ateş yakmama ve izmarit atmama çağrısı yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin önümüzdeki günlerde olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü belirterek, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınları konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. "Yeşil vatan" için her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Bakan Yumaklı, bu koşulların orman yangını riskini en üst düzeye çıkardığını belirtti.
Yangın Riskine Karşı Alınması Gereken Önlemler
- Anız yakmayalım
- Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım
- İzmarit atmayalım
- Atıkları çöplere atalım
- Biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım
- En ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım
Bakanlığın Hazırlıkları ve Uyarılar
Bakan Yumaklı, Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübe, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava-kara araçları ve orman kahramanlarıyla yangınlarla mücadeleye hazır olduklarını belirtti. "Unutmayalım ki asıl başarı, orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı ve içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir. Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım." dedi.