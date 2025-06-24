Hizmet İhracatına 7,3 Milyar Lira Hibe Desteği Açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 7,3 milyar lira hizmet ihracatına hibe desteği sağlayacaklarını belirterek, "Toplamda mal ihracatıyla beraber 33 milyarlık desteklerimiz bütün ihracatçılarımıza destek için sunulacak." dedi. Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) Kümelenme Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç'in katılımıyla Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Konferansta Verilen Ödüller

En iyi ihtiyaç analizi

En iyi eğitim

En iyi danışmanlık

En iyi tanıtım

En iyi ticaret

En iyi alım heyeti

İhracatın Önemi ve Bakanlığın Rolü

Bolat, ihracatın yatırım, üretim, istihdam, ülkeye döviz kazandırmak, mal veya hizmet üretimi, ülkeyi tanıtmak, pazarlama çalışması, lojistik, taşımacılık ve gümrük işlemleri anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, ihracatın döviz ve dış borçlanma ihtiyacını azalttığını belirtti. "Biz birlikte bir takımız. Sorunları beraber gözlüyoruz ve Ticaret Bakanı olarak planları, projeleri, programları hazırlıyoruz. Destek programlarını hazırlıyoruz. İhracatçılarımızı tanıtıyoruz ve dünya pazarlarına açılma noktasında birlikte çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin İhracat Performansı

Geçen yıl 377 milyar dolar toplam mal ve hizmet ihracatı geliri elde edildi. Mal ihracatı yaklaşık 262 milyar dolar, hizmet ihracatı ise 115 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef ise 390 milyar dolar. Hizmetin payı ise 121 milyar dolar olacak.

Bölgesel Gelişmeler ve Ekonomik Dayanıklılık

Bakan Bolat, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ve çevresinde savaşlar yaşandığını belirtti. Buna rağmen Türkiye'nin son 22,5 yılda milli gelirini 6 kat, ihracatını ise 7,5 kat büyüttüğünü ifade etti.

Hizmet İhracatında Türkiye'nin Yeri

Türkiye'nin hizmet ihracatındaki payı 2002'de %0,89 iken geçen yıl %1,32'ye yükseldi. Türkiye, dünyada hizmet ticaretinde en çok fazla veren ülkeler arasında beşinci sırada. Müteahhitlik sektöründe dünyada ikinci sırada, fuarcılıkta 10'uncu sırada, sinema-film sektöründe ise ilk 5'in içinde.

Dikkat Çeken Başarılar

Her gün 800 milyon dünya seyircisi Türk filmlerini izliyor.

Eğitim hizmetlerinde 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada ilk 10'da .

. Bilişim sektöründe 4,9 milyar dolar ihracat geliri .

. Sağlık turizminde 3 milyar dolar ihracat ve 1,6 milyon sağlık turisti .

. Taşımacılık-lojistik sektöründe 40 milyar dolar ihracat ve 100 milyar dolarlık ciro .

. Türkiye'nin milli gelirinin 13'te 1'i lojistik sektöründe sağlanıyor.

HİSER Projesi ve Destekler

HİSER projesi, ihracatçılara finansal katkının ötesinde kümelenme ve sektörel işbirliği kültürünü geliştiren stratejik bir programdır. Eğitimler, danışma hizmetleri, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve toplu tanıtım faaliyetleriyle desteklenmektedir. HİSER projelerinde yaklaşık bin firma yararlanmıştır.

Bakan Bolat'ın Açıklamaları

"115 milyar dolarlık ihracat bu performansla alakalıdır."

"HİSER, ihracat ile ilk kez tanışan işletmeleri küresel marka haline getirmek için de desteklemektedir."

"Bu yıla 77 eylemden oluşan ihracat eylem programı ile başladık."

"HİSER projesi kapsamında yapılan 43 projeyi çok değerli buluyoruz."

"Bugün 6 projeyi ödüllendiriyoruz."



