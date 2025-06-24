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Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız daha çok çalışacağız, bu sayıyı 453 bine çıkaracak ve tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 15:09, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 15:04
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Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar söz verdikleri gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacaklarını, daha çok çalışacaklarını ve bu sayıyı 453 bine çıkararak tüm afetzede kardeşleri yeni yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti. İstanbul'da düzenlenen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nde konuşan Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle sektörün geleceğini ve teknolojik dönüşümünü değerlendirdiklerini ifade etti. Gayrimenkul sektörünün ekonominin can damarı olduğunu vurgulayan Kurum, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yaklaşık dörtte birini oluşturan sektörün ekonomik, sosyal ve kültürel dengeler üzerinde belirleyici bir role sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Teknoloji ve Gayrimenkuldeki Yeri

"Türkiye, teknoloji geliştirme noktasında artık küresel bir oyuncu" diyen Kurum, teknolojinin her geçen gün çeşitlendiğini ve yapay zekanın farklı alanlarda kullanıldığını belirtti. Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin genç zekaları ve tecrübeli yürekleriyle gayrimenkul teknolojileri alanında küresel bir oyuncu olmaya hazır olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilikte Yenilikçi Adımlar

Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çevre ve şehircilik alanında önemli yeniliklere ve teknolojik hamlelere imza attıklarını belirten Kurum, binaların enerjisinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması şartını getirdiklerini ve proje üretiminden onay sürecine kadar tüm aşamaları dijital ortama taşıdıklarını ifade etti.

Yapı Sektöründe Dijitalleşme ve Büyüme

Yapılan mevzuat değişiklikleriyle yapı sektörünün yanında olduklarını, 2024 yılında yapı sektörünü yüzde 9,2 oranında büyüttüklerini aktaran Kurum, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile 30 milyon belgeyi dijital arşivlerde koruduklarını söyledi. Ayrıca, Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi'ni hayata geçireceklerini ve bu modelin en önemli halkası olan Değer Bilgi Merkezi'ni kuracaklarını açıkladı.

Deprem Bölgesinde Sürdürülebilir Uygulamalar

Kurum, deprem bölgesinde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak sadece konutları değil, her boyutuyla bölgeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını belirtti. Saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini, şimdiye kadar 250 bin konutu teslim ettiklerini ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine çıkaracaklarını söyledi. Türk yapı sektörünün gücünü dünyaya gösterdiklerini vurguladı.

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projeleri

Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemine değinerek, depreme karşı dönüşümün aciliyetini vurguladı. Hem kentsel dönüşüm hem de sosyal konut projeleriyle şehri afetlere dirençli hale getireceklerini belirtti. Yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut hamlesi başlatacaklarını da hatırlattı.

Zirveden Diğer Açıklamalar

  • Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, şehirlerin dönüşümünde teknoloji, veri odaklı planlama ve yapay zekanın önemine dikkat çekti.
  • İstanbul Valisi Davut Gül, TOKİ ve Emlak Konut'un inşaat sektörünün lokomotif kuruluşları olduğunu belirterek, sektörün gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti.


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