Hastane bahçesinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, hastane önünde güvenlik önlemi alındı.

Aracının içinde ağır yaralanan ve hastanenin acil bölümüne kaldırılan Dursun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sapanca Devlet Hastanesi bahçesine kamyonetiyle gelen Ali Dursun (50), burada karşılaştığı E.D. (24) ile tartıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net