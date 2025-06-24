Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan 2025-DUS 1. dönem tercihleri, 30 Haziran saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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