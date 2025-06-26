Didim Belediyesindeki zimmet operasyonunda 4 tutuklama

Didim Belediyesinde önceki gün cenaze hizmetlerine yönelik malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.K, E.S, H.H, E.E. ve A.O.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden Ö.K, E.S, H.H. ve E.E. tutuklanırken, A.O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Didim Belediyesinin cenaze hizmetleri biriminde, ihale alım-satım ve faturalandırma işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Didim Belediyesi çalışanı A.O.K. ile eşi Ö.K, eski belediye çalışanı H.H. ve E.E. gözaltına alınmış, daha sonra belediye çalışanı E.S. de yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 15 litre el yapımı içki, 101 adet tabanca mermisi, farklı firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirilmişti.