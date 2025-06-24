Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin başladığını belirtti. Çok kısa bir süre içinde yeni dönemin başlayacağını aktaran Memişoğlu, sağlık sistemini ileri taşıyacak bir dizi köklü değişikliğin hayata geçirileceğini vurguladı. Organ bağışında dijital başvuru imkanının sunulacağı ve bağışçı kararının esas alınacağı yeni bir yapıya geçileceğini ifade etti.

Sağlıkta Yeni Dönem ve Yapılacak Değişiklikler

Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak.

iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Kazançlar hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacak.

hem de yansıyacak. Sağlık hizmetleri, yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirilecek ve optisyenlerin meslek örgütleri aktif hale getirilecek.

aktif hale getirilecek. Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayı artık dijital ortamda alınabilecek.

alınabilecek. Onay süreçleri daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacak.

İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak yeni güvenlik adımları hayata geçirilecek.

ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak yeni güvenlik adımları hayata geçirilecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı biçimde takip edilecek.

Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım-reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı daha sıkı kurallara bağlanacak.

Ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Bakanlık tarafından yürütülecek.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Bakan Memişoğlu, bugün gelinen noktada sahip oldukları bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücü ile çok daha ötesini hedeflediklerini belirtti. "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" ve "Küresel Sağlıkta Lider Türkiye" vizyonuna emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi. Yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Memişoğlu, ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.



