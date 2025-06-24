Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli

Bir otelde düzenlenen programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları ile üyeler katıldı.

MHP'li Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmayı hatırlatarak, "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine dikkati çekti.

PKK'nın İran'daki yapılanması PJAK'ın İsrail ile işbirliği yaptığını belirten Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yaptığı çağrının kıymetinin bugün daha iyi anlaşıldığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin hayırlı sonuçlarının olmasını temenni eden Yıldırım, yurt içinde ve dışında güçlü olunması gerektiğini vurguladı.

- 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de sendikalarının Türk milletinin birlik ve beraberliğini, Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü, kamu çalışanlarının hakkını ve emeğini esas alan vicdan hareketi olduğunu anlattı.

Kuruluşlarından bugüne yürüttükleri sendikal mücadeleye değinen Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in mücadelesinin sadece ekonomik haklardan ibaret olmadığını, milletin değerleriyle yoğrulmuş bir teşkilat olduklarını ifade etti.

Kahveci, kamu çalışanlarının son yıllarda ekonomik anlamda ağır yara aldığına işaret ederek, memur maaşlarının hayat pahalılığı karşısında her ay biraz daha eridiğini dile getirdi.

Konfederasyon olarak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini net biçimde kamuoyuna sunacaklarını belirten Kahveci, "Bu çerçevede öncelikle kamu görevlilerine ve emeklilere hedeflenen enflasyona göre zam yapılması uygulaması tamamen gündemden kaldırılmalıdır. Bize göre enflasyon kadar zam, sıfır zamdır. Maaşlara refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmelidir. Toplu sözleşme masasından refah ücreti almadan kalkmayacağız. Enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Gelir vergisi yüzde 15'te sabitlenmelidir." diye konuştu.

Kira, yemek ve yol yardımı başta olmak üzere ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel yeni sosyal yardım kalemleri oluşturulması gerektiğini dile getiren Kahveci, ek gösterge sisteminde birinci dereceye gelen bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini savundu.

Sözleşmeli personel istihdamının sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Kahveci, "Kamu personel rejimi, liyakat ve ehliyet esasına göre yeniden yapılandırılmalıdır." dedi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sendikanın kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiği mesaj da okundu.