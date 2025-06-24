DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na ziyaret

DEM Parti Grup Başkanvekilleri, Adalet Bakanlığı'nı ziyaret etti. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptıkları görüşme sonunda açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerinde uygulamadan dolayı ciddi sorunlar olduğunu belirten Temelli, "Bu sorunları dile getirdik. Çözümüne dair karşılıklı hem istişarelerde bulunduk hem de çözüm arayışlarını dile getirdik. Cezaevlerinde uygulamadan kaynaklanan bu sorunlara bir an önce çözüm bulunur umarım. Bunun dışında herhangi başka bir konuda görüşmemiz söz konusu değildi. Bu konuda çalıştıklarını söylediler. Bunun farkında olduklarını ve bu konuda çalışma yaptıklarını söylediler. Tabii ki öncelik hasta tutuklular. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş tüm partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Komisyon konusunda herhalde bir istişare toplanıtısı olacak" dedi.

Temelli, İmralı'ya gidiş başvurusu ile ilgili henüz bir geri dönüş yapılmadığını dile getirdi.