İngiltere: Türkiye, İngiltere için kilit ortak

İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız
Bakan Tekin: Yapay zekayı daha yoğun kullanacağız
Trump: Saldırıyı haber verdiği için İran'a teşekkür ediyorum
Trump: Saldırıyı haber verdiği için İran'a teşekkür ediyorum
MSB'den Irak ve Katar açıklaması: Birliklerde olumsuz bir durum yok
MSB'den Irak ve Katar açıklaması: Birliklerde olumsuz bir durum yok
İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi
İran saldırısı sonrasında Brent Petrol fiyatı yüzde 7 düştü! İşte sebebi
Ana sayfaHaberler Siyasi

İngiltere: Türkiye, İngiltere için kilit ortak

İngiltere'de hükümetin yayımladığı yeni ulusal güvenlik stratejisi belgesinde, Türkiye'nin güçlü askeri entegrasyon ve savunma sanayi işbirliği sayesinde İngiltere için kilit ortak olduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 18:58, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 19:43
Yazdır
İngiltere: Türkiye, İngiltere için kilit ortak

İngiltere'de hükümet, "Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025: Tehlikeli Bir Dünyada İngiliz Halkı için Güvenlik" başlıklı yeni güvenlik, savunma ve dış politika stratejisini yayımladı.

Belgede, Türkiye'nin İngiltere için önemine işaret edilerek, "Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, İngiltere'nin Avrupa'daki ve NATO'nun kanatlarındaki güvenlik çıkarları için elzemdir ve güçlü askeri entegrasyon ile savunma sanayi işbirliği sayesinde İngiltere için hem kilit bir NATO müttefiki hem de ikili düzeyde ortaktır." değerlendirilmesi yapıldı.

- İran ve Rusya'dan artan tehdit

Belgede özellikle, Rusya ve İran'ın oluşturduğu tehditler öne çıkarılırken, bazı düşman ülkelerin İngiltere'nin enerji ve tedarik zincirlerini hedef alabilecek potansiyel saldırılar için zemin hazırladığına dikkat çekildi.

"İngiltere topraklarının doğrudan tehdit altına girmesi ihtimali" üzerinde durulan raporda, bu senaryoya karşı ülke genelinde kapsamlı hazırlık yapılması çağrısı yer aldı.

Belgede, "Uzun yıllardır ilk kez, İngiltere ana vatanının potansiyel olarak bir savaş senaryosunda doğrudan tehdit altına girme olasılığına karşı aktif olarak hazırlanmamız gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Yeni güvenlik stratejisi kapsamında, toplum genelinin hazırlığını test etmek amacıyla yıllık tatbikatlar düzenleneceği kaydedilen belgede, enerji santralleri ve su temini gibi kritik altyapıların korunmasına yönelik önlemlerin de artırılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, başlatılan yeni uygulamanın, "Yurt Savunması (Home Defence)" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Strateji belgesinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşa eşlik eden siber saldırılar, sabotaj girişimleri ile artan nükleer söylemler, "en acil tehdit" olarak tanımlandı.

Belgede, "Bazı düşmanlar, gelecekteki çatışmaların temellerini atıyor, saldırganlıklarına karşı durmamızı engellemek için enerji ve tedarik zincirlerimizde büyük kesintilere yol açacak şekilde hızla hareket etmek üzere kendilerini konumlandırıyor." değerlendirmesi yapıldı.

İran'ın İngiltere topraklarında yürüttüğü düşmanca faaliyetlerin de arttığı vurgulanan belgede, bu faaliyetlerin hem İran'ın muhaliflerini susturmaya hem de doğrudan İngiltere'yi tehdit etmeye yönelik olduğuna işaret edildi.

- "İngiltere artık iç cephede her gün yeni tehditlerle karşı karşıya"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, belgenin yayımlanmasının ardından Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, "İngiltere artık iç cephede her gün yeni tehditlerle karşı karşıya." dedi.

Starmer, ülkenin "çok sık ve ciddi" siber saldırıların hedefi olduğunu vurgulayarak, özellikle enerji güvenliği ve İran'dan gelen tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Başbakan Starmer, "Bu tehditlere karşı uygun şekilde korunmalıyız ve bunu yapacağız." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber