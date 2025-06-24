İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran'da başlayan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahası kısıtlamalarının sürdüğünü belirtti. Planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonların devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, bakanlık ve ilgili tüm kurumların gelişmeleri yakından takip ettiğini, seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için tüm önlemlerin alınmaya devam edildiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güncel duruma ilişkin detaylar paylaşıldı.

Hava Sahası Kısıtlamaları ve Uçuş Durumu

İran-Tahran uçuş bölgesi 25 Haziran 10.30'a, İsrail-Tel Aviv ise 25 Haziran 03.59'a kadar uçuşa kapalıdır. Türk Hava Yolları'nın iki uçağı geri çağrılarak İstanbul'a yönlendirilmiş, Kuveyt, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dabi, Dubai ve Maskat seferleri iptal edilmiştir.

Alternatif Rotalar ve İptaller

Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Cakarta ve Denpasar çıkışlı iki uçuş Bakü'ye yönlendirilmiş, yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a devam etmiştir.

Körfez Bölgesi'ne uçuşlar normale dönmüş , ancak İran, Irak ve Suriye uçuşları halen iptaldir.

, ancak İran, Irak ve Suriye uçuşları halen iptaldir. AJet'in Dubai, Dammam ve Sharjah seferleri; SunExpress'in Dubai, Beyrut ve Erbil seferleri; Pegasus'un Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi seferleri iptal edilmiştir.

Bölgede operasyonları bulunan BBN, ACT, MGA, MNG, Freebird, Airanka, ULS, Southwind ve Corendon'a ait uçak ya da görevli personel bulunmamaktadır.

Güvenlik Önlemleri ve Takip

Bakanlık ve ilgili tüm kurumlar gelişmeleri yakından takip etmekte olup, seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilmektedir. Planlı iptaller ve rota değişiklikleriyle operasyonlar sürdürülecektir.



