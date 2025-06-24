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Alperen Sakin'in Ölümünde Okul Müdürünün Cezası Arttı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 8 yıl önce okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin daha önce 3 yıl 20 gün hapse çarptırılan okul müdürüne yeniden yargılamada 4 yıl 26 gün hapis verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 22:15, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 22:17
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Alperen Sakin'in Ölümünde Okul Müdürünün Cezası Arttı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık okul müdürü Bekir Gül ile Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar ceza verilmesini talep etti.

Baba Serkan Sakin kanunlara güvendiğini belirterek, "Bu eylem öngörülerek yapılmıştır." dedi.

Son sözleri sorulan sanık Bekir Gül ise kendisinin olay tarihinden önce izne ayrıldığını ve yerine vekil öğretmen bıraktığını savunarak, "Bu sürede ben yokum. Ben yokken vekil bıraktığım arkadaşın bu görevleri yerine getirmesi lazımdı. Vekilim görevini yerine getirmemesini neden bana soruluyor? Vekil asilin görevlerini yerine getirmek zorundadır. Ben görevdeyken olsa suçumu kabul ederdim. Ben iddiaları kabul etmiyorum. Son sözüm suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme, sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl 26 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hukuki süreç sonunda servis şoförü, anaokulu sahibi, servis hostesi, öğretmenler ve okul müdürünün yanı sıra ilçe milli eğitim müdürü ve 2 şube müdürüne de çeşitli sürelerde hapis cezaları verilmişti.

İzmir 5. İdare Mahkemesi, ailenin maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş, çocuğun 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu olarak göstermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise 4 sanığa verilen 2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarını onamış, okul müdürüne verilen 3 yıl 20 gün hapis cezasının ise eksik olduğu gerekçesiyle bu sanık yönünden kararın bozulmasını kararlaştırmıştı.

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