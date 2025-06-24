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YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti

YÖK ve TOBB iş birliğiyle 388 meslek yüksekokulu, 367 oda ve borsa ile eşleşti. Protokol sayesinde meslek yüksekokulları öğrencileri, sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitim alacak, staj ve istihdam olanaklarıyla geleceğe daha donanımlı hazırlanacak. Üniversite-sektör iş birliğiyle öğrenciler gerçek iş dünyası deneyimi kazanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 22:46, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 22:47
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YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Türkiye genelinde 103 üniversitedeki 388 meslek yüksekokulu (MYO), bulundukları il ve ilçelerdeki TOBB'a bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirildi. Bu protokol ile öğrencilerin TOBB'a bağlı oda ve borsalarda uygulamalı eğitim, staj ve istihdam imkanlarından faydalanması amaçlanıyor. MYO'lar, eğitim süreçlerini yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam ediyor. Protokol gereği illerde oluşturulacak kurullarda üniversite ve sektör temsilcileri birlikte çalışacak.

Protokolün Amacı ve Kapsamı

21 Nisan tarihinde imzalanan protokol ile MYO'lar, bulundukları il ve ilçelerdeki TOBB'a bağlı oda ve borsalarla eşleştirildi. Bu sayede öğrenciler, uygulamalı eğitim ve staj imkanlarına daha kolay ulaşabilecek, mezuniyet sonrası istihdam olanakları artacak. Ayrıca, üniversiteler iş dünyasının taleplerini yakından takip ederek sektörel beklentilere uygun eğitim programları geliştirecek.

Üniversiteler Sektörle Ortak Hareket Edecek

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimin sektörle daha güçlü bağ kurmasını sağlayacak yeni bir modeli hayata geçirdiklerini belirtti. Özvar, "Üniversitelerin sektörle ortak hareket ettiği, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip mezunlar yetiştirdiği bir sistem inşa ediyoruz" dedi. MYO'larla TOBB'a bağlı oda ve borsalar arasında güçlü bağ kurulacağını vurgulayan Özvar, bu yeni eğitim modeliyle öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanacağını ifade etti.

  • İş dünyasındaki tecrübeli isimler MYO'larda ders verebilecek.
  • Öğrencilere doğrudan sektör bilgisi aktarılacak.
  • Uygulamalı bilgi merkeze alınacak.
  • Öğrenciler gerçek mesleki süreçlere daha erken adapte olabilecek.


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