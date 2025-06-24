İntihar eden personelin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan başkandan açıklama

Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
AK Parti En Düşük Emekli Maaşı İçin Düzenleme Hazırlığında
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Motorin ve Benzine Büyük İndirim Geliyor
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Gözaltında
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
İstanbul'da İlçe İlçe Güncel Kira Fiyatları Açıklandı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 176 askere gözaltı kararı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Trump Açıkladı: İran ve İsrail arasında Ateşkes Yapıldı
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Elektrikli otoda ÖTV artışı yok
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Mevlitte tavuk-pilav yiyen 59 kişi hastanelik oldu
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İntihar eden personelin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan başkandan açıklama

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, intihar eden zabıta personelinin tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2025 22:57, Son Güncelleme : 24 Haziran 2025 23:07
Yazdır
İntihar eden personelin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan başkandan açıklama

Belediye binasına gelen ve zabıta memuru olduğu öğrenilen K.D. (35) henüz bilinmeyen nedenle intihar girişiminde bulundu.

K.D. ağır yaralanırken, tabancasından çıkan mermi sekerek başkan Bıyık'ın koluna isabet etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Bıyık'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı Bıyık, buradaki ilk müdahalesinin ardından tedavisine devam edilmek üzere Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye sedyeyle girişi sırasında Bıyık'ın sol kolunun gazlı bez ve bandajla sarılı olduğu görüldü. Bıyık'ı burada, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Görkem Aksu, yakınları ve AK Parti temsilcileri karşıladı.

- "Sağlık durumum iyi ve kontrol altındayım"

Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam belediyemizde yaşanan elim hadise sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildim. Çok şükür, hayati riskim yok. Sağlık durumum iyi ve kontrol altındayım. Arayıp soran, dua eden tüm dostlarıma, akrabalarıma ve kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Olay sırasında hayatını kaybeden zabıta personelimize Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Vali Aktaş'tan açıklama

Bu arada Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Bıyık'ı hastanede ziyaret etti.

Aktaş, AA muhabirine, Darıca Belediyesinde görevli zabıta personelinin intihar ettiğini belirterek, "Personel yanında getirdiği tabancayla intihar etmiş, seken kurşunla da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaralanmıştır. Belediye Başkanı Bıyık'ın sağlık durumu iyi, zabıta personeli ise hastanede hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bıyık'ın, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber