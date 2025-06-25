Kurultay krizi büyüyor! O isim geri dönecek mi?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan dava, partideki iç karışıklığı artırırken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tüm çağrılara rağmen sessizliğini korumaktadır. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine göre, mahkeme kurultayı iptal eder veya mutlak butlan kararı alırsa, eski genel başkan mahkeme kararına uyacak ve partinin başına geçecektir. Bu süreçte partide büyük bir kriz beklenirken, mevcut parti yönetimiyle görüşme talepleri Kılıçdaroğlu cephesinde kabul görmemektedir. Kılıçdaroğlu'nun, mahkeme kararı çıkana kadar Özgür Özel ile görüşmeyeceği ifade edilmektedir.

Aracılar Devrede

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da araya aracılar koyarak Kılıçdaroğlu'nu Özgür Özel'le görüşmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun Özel'e kapıları kapattığı belirtilmektedir.

Kesin Karar Süreci

30 Haziran'da görülecek kurultay davasında bir karar çıkması beklenmemektedir.

görülecek kurultay davasında bir karar çıkması beklenmemektedir. Karar sürecinin uzayabileceği ifade edilmektedir.

Hukukçulara göre, karar çıksa bile istinaf ve Yargıtay süreçleri nedeniyle kesin kararın en erken iki yıl sonra çıkabileceği belirtilmektedir.



