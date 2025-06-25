10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay

Anayasa Mahkemesi tarafından 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararlar kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2016 yılına, Genç Türkiye Partisi, Halkın Sesi Partisi, Doğuş Partisi, Güzel Parti, Hak ve Adalet Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Saadet Partisi, Şahlanış Partisi ve Cumhuriyet Partisi'nin 2023 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Denetim sonuçları, partilerin mali işlemlerinin kanuna uygunluğu açısından önemli bilgiler sunmaktadır.

CHP'nin 2016 Yılı Mali Denetimi

Yüksek Mahkeme, CHP'nin 2016 yılı kesin hesap incelemesinde, kanuna uygun olmayan toplam 21 bin 285 lira 75 kuruş giderin parti mal varlığından Hazine'ye irat kaydedilmesine karar verdi. Bu tutarın dışında kalan gelir ve giderlerin ise doğru, denk ve Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.

Trafik Cezaları ve Kanuni Değerlendirme

21 bin 285 lira 75 kuruşluk giderin, 2016 yılı içerisinde ödenen trafik cezalarından kaynaklandığı tespit edildi.

giderin, 2016 yılı içerisinde ödenen trafik cezalarından kaynaklandığı tespit edildi. Siyasi faaliyet kapsamında kullanılan araçların olağan giderlerinin parti bütçesinden karşılanabileceği, ancak parti görevlilerinin kişisel kusurlarından doğan trafik cezalarının gider olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

2820 sayılı Kanun'un 75. maddesi uyarınca, kişisel kusurdan kaynaklanan trafik cezalarının Hazine'ye gelir kaydedilmesi gerektiği ifade edildi.

Diğer Partilerin 2023 Yılı Mali Denetimleri

Anayasa Mahkemesi, diğer partilerin 2023 yılı kesin hesaplarına ilişkin olarak, eldeki bilgi ve belgelere göre hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamadığını belirtti. Ayrıca, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği açıklandı.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildi.



