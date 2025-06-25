Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Trump: İsrail, İran'a o bombaları atma
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Bakanlık Duyurdu! İki Ürünün Satışı Yasaklandı
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
Sağlıkta Yeni Dönem: Yasa Değişikliğiyle Gelen Yenilikler
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyat Değişimleri
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Kariyer.net Hakkında Rekabet Kurulu Soruşturması Başlatıldı
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Devlet Bahçeli 5 Ay Sonra İlk Grup Toplantısında Konuştu
Ana sayfaHaberler Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

NATO Zirvesi'nde Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel krizler ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi masaya yatırıldı. İsrail-İran ateşkesi ve Gazze'deki insani trajediye dair önemli açıklamalar dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 07:17, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 08:01
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu önemli görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin detayları ve öne çıkan başlıklar aşağıda yer almaktadır.

Görüşmenin İçeriği

  • Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.
  • Özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin, toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağı belirtildi.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.
  • Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ettiğini ve Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirtti.
  • Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemine dikkat çekildi.

NATO İttifakı ve Gelecek Adımlar

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber