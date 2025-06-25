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Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından HSK'ya suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç, İBB operasyonunda adının karıştığı iddialara karşı HSK'ya suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş : 25 Haziran 2025 07:53, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 07:55
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Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından HSK'ya suç duyurusu

Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında 'etkin pişmanlıktan' yararlanan kişilerin kendisine yönelik iddialarının, soruşturmanın gizliliği ihlal edilerek bazı medya organlarında servis edildiğini ve bu şekilde "iddiaların doğru olduğu izlenimiyle itibar cellatlığı" yapıldığını belirterek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Özgenç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu ve dilekçesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

HSK'ya Sunulan Suç Duyurusu Dilekçesi

Özgenç'in dilekçesinde öne çıkan ifadeler şunlardır:

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "şüpheli" veya "tanık" sıfatıyla ifade veren kişilerin açıklamalarının, soruşturmanın gizliliği ihlal edilerek medya organlarına servis edildiği belirtildi.
  • Bu açıklamaların doğruluğu henüz araştırılıp tespit edilmeden, bazı kişiler tarafından "doğru" olduğu izlenimiyle alenileştirildiği ve itibar cellatlığı yapıldığı vurgulandı.
  • Soruşturmada adı geçen kişilerle herhangi bir kişisel irtibatı veya tanışıklığı olmadığı halde, kendisinin de bazı kişilere müzahir olduğu yönünde açıklamalar yapıldığı ifade edildi.
  • Söz konusu yayın içeriklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabileceği belirtildi:
  • Suç oluşturduğu kuşkusuz olan bu fiiller karşısında gereğinin yapılması talep edildi.

Videolarda Yer Alan İsimler

  • Nagehan Alçı
  • Cem Küçük
  • Şamil Tayyar
  • Fatih Atik

Özgenç, HSK'ya sunduğu suç duyurusunda, soruşturmanın gizliliğinin ihlal edilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasına karşı hukuki süreç başlattığını vurguladı.


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