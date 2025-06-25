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Polisle çatıştı, yaralandı, 6 saat direndi

Sakarya'da film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca! Engin Ö., polise ateş açtı, bacağından vuruldu, iş yerine saklanıp intihar tehdidinde bulundu. Polis ve ailesinin ikna çabalarıyla 6 saat sonra teslim oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 08:19, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 08:21
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Polisle çatıştı, yaralandı, 6 saat direndi

Sakarya'da yaşanan olay, adeta bir film sahnesini aratmadı. Engin Ö. isimli şahıs, polis takibi sırasında bacağından vurulmasına rağmen kaçmaya çalıştı ve bir iş yerine saklandı.

6 saat boyunca polise direnen Engin Ö., ailesinin de devreye girmesiyle sonunda teslim oldu.

Olayın detayları, yaşanan kovalamaca ve çatışma anları, bölgede büyük bir güvenlik önlemi alınmasına neden oldu.

Olayın Gelişimi

  • Engin Ö. (53), hakkında yakalama kararı bulunan ve çok sayıda suç kaydı olan bir şahıstı.
  • Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin takibindeydi.
  • Polisleri fark edince yanında bulunan tabancayla ekiplere ateş açarak kaçmaya başladı.
  • Kovalamaca sırasında polisin açtığı ateş sonucu bacağından vuruldu.
  • Sokak üzerinde motosiklet satışı yapan bir iş yerine girdi ve burada tekrar polise ateş açtı.
  • Silahı başına dayayarak intihar tehdidinde bulundu.

Güvenlik Önlemleri ve Müdahale

  • Polis, içerideki sivilleri tahliye etti ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
  • Sokak trafiğe kapatıldı, şüphelinin kaçışı engellendi.
  • Olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş olay yerinde çalışmaları takip etti.
  • Engin Ö.'nün yakınlarına çelik yelek giydirilerek ikna sürecine dahil edildi.

Sonuç ve Soruşturma

6 saatlik müzakere sonucunda Engin Ö., silahını bırakarak teslim oldu. Polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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