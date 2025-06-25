FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 08:22, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 08:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Yapılan incelemelerde, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek bu soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilmiştir. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen ve ayrıca örgütsel iletişim aracı olan ByLock isimli programı kullandığı değerlendirilen toplamda 5 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.
Soruşturma Detayları
- 2'si aktif, 3'ü ihraç olmak üzere toplamda 5 şüpheli tespit edilmiştir.
- Ankara merkezli olmak üzere 2 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.
- Şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.
Önemli Noktalar
- Sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtılması, soruşturmanın temelini oluşturmuştur.
- ByLock programının kullanımı, şüphelilerin örgütsel iletişimde bulunduğuna dair önemli bir delil olarak değerlendirilmiştir.