FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2012 gelir uzmanlığı yardımcılığı ve 2013 vergi müfettişliği yardımcılığı giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Yapılan incelemelerde, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek bu soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilmiştir. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen ve ayrıca örgütsel iletişim aracı olan ByLock isimli programı kullandığı değerlendirilen toplamda 5 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

Soruşturma Detayları

2'si aktif , 3'ü ihraç olmak üzere toplamda 5 şüpheli tespit edilmiştir.

, olmak üzere toplamda tespit edilmiştir. Ankara merkezli olmak üzere 2 ilde , eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

, eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Şüphelilerin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

Önemli Noktalar

Sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtılması, soruşturmanın temelini oluşturmuştur.

ByLock programının kullanımı, şüphelilerin örgütsel iletişimde bulunduğuna dair önemli bir delil olarak değerlendirilmiştir.



