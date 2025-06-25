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Ters şeride giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Sivas Paşabahçe'de gece yarısı yaşanan kazada minibüs ters şeride girdi, otomobille çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Sürücü firarda!

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 08:29, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 08:31
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Ters şeride giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, ters şeride giren bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı tespit edildi ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında gerçekleşti. Kazaya ilişkin detaylar ve yaralıların durumu aşağıda yer almaktadır.

Kaza Detayları

  • Kaza, saat 00.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi.
  • Şehir merkezi istikametine giden B.K. yönetimindeki 34 EZD 765 plakalı minibüs, ters şeride girerek İ.K. idaresindeki 58 AEV 866 plakalı otomobille çarpıştı.
  • Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada Hayatını Kaybeden ve Yaralananlar

  • Mehmet Kaya, otomobilde bulunan yolculardan biri olarak hayatını kaybetti.
  • Otomobil sürücüsü İ.K. ile yolcular E.K., Y.V., T.E.A., A.N.K., H.İ.K., R.K. ve Ş.K. yaralandı.
  • Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan Sonra Gelişmeler

  • Kazanın ardından minibüs sürücüsü B.K.'nin olay yerinden kaçtığı belirlendi.
  • Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


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