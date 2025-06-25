2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu.

Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345 oldu.

Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140'ını Türk vatandaşları, 273 bin 205'ini yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü.

Türkiye'ye Göç Eden Yabancı Uyruklular

Azerbaycan vatandaşları : %9,9 ile ilk sırada

: %9,9 ile ilk sırada Türkmenistan vatandaşları : %9,8 ile ikinci sırada

: %9,8 ile ikinci sırada Özbekistan vatandaşları : %7,6 ile üçüncü sırada

: %7,6 ile üçüncü sırada Rusya Federasyonu vatandaşları : %7,5 ile dördüncü sırada

: %7,5 ile dördüncü sırada İran vatandaşları: %5,9 ile beşinci sırada

Türkiye'den Göç Eden Yabancı Uyruklular

Irak vatandaşları : %17,4 ile ilk sırada

: %17,4 ile ilk sırada Afganistan vatandaşları : %13,1 ile ikinci sırada

: %13,1 ile ikinci sırada Rusya Federasyonu vatandaşları : %10,2 ile üçüncü sırada

: %10,2 ile üçüncü sırada İran vatandaşları : %5,9 ile dördüncü sırada

: %5,9 ile dördüncü sırada Türkmenistan vatandaşları: %5,8 ile beşinci sırada

Yaş Gruplarına Göre Göç Dağılımı

2024 yılında Türkiye'ye göç edenler arasında en yüksek oran %14,7 ile 20-24 yaş grubunda yer aldı.