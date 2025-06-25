Muhtar arı sokması sonucu öldü!

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nin eski muhtarı Hasan Yamaç, dün akşam arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Olay, arıcılıkla uğraşan ve 2009-2019 yılları arasında muhtarlık yapan Hasan Yamaç'ın kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken meydana geldi. Yakınlarının durumu fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı ancak tüm çabalara rağmen Hasan Yamaç yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası olan Hasan Yamaç, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Köyü mezarlığında defnedilecek.

Olayın Detayları

Hasan Yamaç (73) , arıcılıkla uğraşıyordu.

, arıcılıkla uğraşıyordu. 2009-2019 yılları arasında Çamlıca Mahallesi'nde muhtarlık yaptı.

Çamlıca Mahallesi'nde muhtarlık yaptı. Kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arı sokması sonucu rahatsızlandı.

Yakınları tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze Bilgileri

Hasan Yamaç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çamlıca Köyü mezarlığında defnedilecek.



