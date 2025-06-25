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İzmir'de atık skandalı: Belediyeye 9,3 milyon TL çevre cezası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı üç farklı atık tesisi, çevreye zarar veren uygulamalar nedeniyle ağır para cezalarına çarptırıldı. Mahkeme kararına rağmen devam eden ihlaller ve kapasite aşımı dikkat çekti. Belediyeye toplamda 9,3 milyon TL ceza uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 09:33, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 09:35
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İzmir'de atık skandalı: Belediyeye 9,3 milyon TL çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çeşitli atık depolama ve bertaraf tesislerinde gerçekleştirdiği rutin denetimler sonucunda önemli tespitlerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle belediyeye ve ilgili işletmelere ciddi miktarda idari para cezası uygulandı. Bu denetimler, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atık yönetimi süreçlerinin yasalara uygun şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor.

Denetim Yapılan Tesisler ve Tespitler

  • Tire Karateke Atık Depolama Sahası: Bu sahada, atıkların mevzuata aykırı şekilde döküldüğü tespit edildi. Daha önce de benzer ihlaller nedeniyle işlem yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bu kez 5 milyon 609 bin 178 TL ceza uygulandı.
  • Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi: Denetimde, tesisin çevre izin ve lisans belgesinin olmadığı, çevreye kağıt ve poşet gibi atıkların yayıldığı, ayrıca mahkeme kararıyla depolama durdurulmasına rağmen atık depolamaya devam edildiği belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle belediyeye 1 milyon 869 bin 726 TL ceza verildi.
  • Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi: Kapasitesinin üzerinde atık kabulü yapıldığı, atıkların geri kazanım yapılmadan bertaraf edildiği ve çevreye atıkların yayıldığı tespit edildi. Tesisi işleten firmaya 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesildi.

Toplam Ceza Miktarı

CHP'li belediyeye uygulanan toplam çevre cezası 9,3 milyon TL olarak açıklandı. Bu cezalar, çevre mevzuatına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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