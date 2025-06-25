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CHP'de mutlak butlan tartışması

CHP'de sular durulmuyor! Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın geçersiz sayılması halinde partiyi kayyuma bırakmayacağını ve liderliğe geri dönebileceğini açıkladı. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'un ziyaretleriyle birlikte parti içindeki kriz derinleşiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 10:06, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 10:08
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CHP'de mutlak butlan tartışması

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayı davasından mutlak butlan; yani kurultayın geçersiz sayılması kararı çıkarsa, partinin başına döneceği mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, "Partiyi kayyuma bırakmam." ifadesini kullandı. Eski genel başkanın bu sözleri, Ankara'nın gündemine oturdu ve parti içinde önemli bir tartışma başlattı.

Üç İsimden Kılıçdaroğlu'na Ziyaret

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
  • CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç

Bu üç isim, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisinden açıklama yapmasını ve "Mutlak butlan kararını kabul etmem." demesini istedi. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi de talep edildi. Ancak Kılıçdaroğlu bu talepleri reddederek, "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?" ifadelerini kullandı.

Seçer ve Özkoç'tan Açıklamalar

Vahap Seçer ve Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinin ardından Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası iki isim, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Seçer, "Kamuoyuna mutlak butlana karşı olduklarına dair bir açıklama yapmasını; böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi reddetmesi gerektiğine yönelik görüşmeler oldu." dedi. Ayrıca, "Sayın genel başkan mutlak butlan kararı alınırsa bunu kabul etmemenin aslında partiyi bir kayyuma teslim etmek anlamına geleceğini söyledi. Bizim görüşümüz daha farklıydı." ifadelerini kullandı.

Yanıt İmamoğlu'na İletildi

Seçer, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yanıtını İmamoğlu'na ilettik." dedi ve ekledi: "Farklı bir cevap almak onun da bizlerin de hoşuna gidecekti ama bu şartlar altında artık bundan sonraki gelişmelere tavrımızı ortaya koyacağız."Özkoç'tan İtiraz: Buna Karşıyız

CHP PM Üyesi Engin Özkoç, mahkemenin hukuken mutlak butlan kararı alamayacağını belirtti. "YSK kesinlikle devre dışı bırakılarak böyle bir karar alınamaz." diyen Özkoç, "Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde gittik Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştük. Partiyi bu noktaya bu iktidar getiriyorsa; bu CHP'nin hayrına olmaz. Biz buna karşıyız. Biz bu partinin parçalanmasının ülke açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.


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