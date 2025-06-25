İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 806 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde 24 Haziran tarihinde düzenlenen uygulama, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamlı denetimlerde hem sabit yol uygulamaları hem de umuma açık yerlere yönelik kontroller yapıldı. Uygulamanın detayları ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.

Denetimlerin Aşamaları ve Katılım

İlk aşama: Saat 20.00-22.00 arasında, 215 noktada toplam 1391 personel ile sabit yol uygulaması yapıldı. Ayrıca bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

Saat 20.00-22.00 arasında, toplam ile sabit yol uygulaması yapıldı. Ayrıca bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı da destek verdi. İkinci aşama: Saat 22.00-23.59 arasında, 1349 personel ile umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama Sonuçları

326.653 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 387 şüpheli dahil olmak üzere toplam 806 kişi gözaltına alındı .

dahil olmak üzere toplam . 28 ruhsatsız tabanca , 3 tüfek , 7 kurusıkı tabanca , 1 yarı otomatik silah ve 34 fişek ele geçirildi.

, , , ve ele geçirildi. 1562 gram uyuşturucu madde , 2 kilo 976 gram kimyasal madde , uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11.060 lira ile 70 avro ele geçirildi.

, , uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen ile ele geçirildi. 198 umuma açık iş yeri denetlendi.

Trafik Denetimleri

38.732 araç ve 1906 motosiklet kontrol edildi.

ve kontrol edildi. 1944 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulandı .

ile . 7 araç trafikten men edildi .

. 975.294 lira tutarında trafik cezası kesildi.



