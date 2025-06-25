İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
İstanbul'da dev 'Huzur' operasyonunda 806 kişi gözaltına alındı. Silahlar, uyuşturucu ve yüklü para ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 10:29, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 10:53
İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 806 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde 24 Haziran tarihinde düzenlenen uygulama, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamlı denetimlerde hem sabit yol uygulamaları hem de umuma açık yerlere yönelik kontroller yapıldı. Uygulamanın detayları ve elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır.
Denetimlerin Aşamaları ve Katılım
- İlk aşama: Saat 20.00-22.00 arasında, 215 noktada toplam 1391 personel ile sabit yol uygulaması yapıldı. Ayrıca bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.
- İkinci aşama: Saat 22.00-23.59 arasında, 1349 personel ile umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Uygulama Sonuçları
- 326.653 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirildi.
- Çeşitli suçlardan aranan 387 şüpheli dahil olmak üzere toplam 806 kişi gözaltına alındı.
- 28 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 yarı otomatik silah ve 34 fişek ele geçirildi.
- 1562 gram uyuşturucu madde, 2 kilo 976 gram kimyasal madde, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11.060 lira ile 70 avro ele geçirildi.
- 198 umuma açık iş yeri denetlendi.
Trafik Denetimleri
- 38.732 araç ve 1906 motosiklet kontrol edildi.
- 1944 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulandı.
- 7 araç trafikten men edildi.
- 975.294 lira tutarında trafik cezası kesildi.