2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 5 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) için adayların sınav bina ve salonlarına atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Sınava Giriş Belgeleri'ne 25 Haziran 2025 tarihi saat 11.00'den itibaren erişebileceklerdir. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini içeren belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Sınav Günü ve Kurallar

5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak sınav için saat 10.00 'dan sonra sınav binalarına kesinlikle giriş yapılamayacaktır.

tarihinde uygulanacak sınav için saat 'dan sonra sınav binalarına kesinlikle giriş yapılamayacaktır. Adayların sınav sabahı zamanında sınav merkezlerinde olmaları büyük önem taşımaktadır.

Sınav Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların sınav giriş belgelerini zamanında edinmeleri gerekmektedir.

Sınav kurallarına uyulması, sınav sürecinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi açısından önemlidir.



