Gümüşhane'de kenenin ısırdığı çoban öldü
Kene ısırığının ölümcül sonuçları bir kez daha gündemde! Gümüşhane'de KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 11:12, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 11:14
Gümüşhane'de, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti.
Olayın Gelişimi
- Alaattin Uzuntürk, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çobanlık yapıyordu.
- Yaklaşık 1 hafta önce kene tarafından ısırıldı.
- Rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
- Durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
- Yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzuntürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze Bilgisi
Bekar olan Alaattin Uzuntürk'ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.
Kene ısırıklarına karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması, benzer vakaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.