Evine molotofkokteyli atıldı: 2 milyon TL haraç iddiası

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
'Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak'
'Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak'
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 7 Yılda Neler Değişti?
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
'LGS Kitapçıkları Erken Paylaşıldı' İddiasına Bakanlıktan Açıklama
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Yasa Değişikliği Teklifi Neler Getiriyor?
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kripto Varlıklara Sıkı Denetim! Yeni Düzenlemeler Yolda
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Kamu işçisine zamda ikinci teklif için tarih belli oldu
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Bedelli Askerlik Düşünenler Dikkat! 1 Temmuz'da Zamlanıyor
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Bakan Yumaklı'dan Orman Yangını Uyarısı: Sıcaklıklar Artıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Evine molotofkokteyli atıldı: 2 milyon TL haraç iddiası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde üç çocuklu bir aile, motosikletli saldırganların evlerini kundaklaması sonucu sokakta kaldı. Baba Ali Artış, akrabası tarafından 2 milyon TL haraç istendiğini ve sürekli tehdit edildiğini açıkladı. Olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 11:19, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 11:20
Yazdır
Evine molotofkokteyli atıldı: 2 milyon TL haraç iddiası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 3 çocuk sahibi olan Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, gece saatlerinde motosikletle gelen iki kişi tarafından kundaklandı. Çift, kendi imkanlarıyla evden çıkıp yangını söndürmeye çalıştı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak çıkan yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve üç çocuklu çift sokakta kaldı.

2 Milyon TL Haraç İddiası

Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları fakat sonradan aralarında husumet oluşan akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını iddia etti. Baba Ali Artış, akrabasının kendisinden 2 milyon lira haraç istediğini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

  • "Bana sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından beni arıyorlar."
  • "2 milyon lira haraç istiyorlar. Biz ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik."
  • "Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor."

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni ve kundaklama iddiaları araştırılıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber