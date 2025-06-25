Cansız bedeni bulunan kadının kaldığı huzurevine idari soruşturma

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde kalan Sümbül Topbaş'ın (83) ölümüyle ilgili olarak idari soruşturma başlattı. Topbaş, 2023 yılında "beyaz gelinlik giyme" hayalini damatsız düğünle gerçekleştirmişti. 20 Haziran tarihinde bakkala gideceğini söyleyerek huzurevinden ayrılan Topbaş, bir daha geri dönmedi. Kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalar sonucunda, 23 Haziran gecesi Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Olayın Gelişimi

Topbaş'ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsisi tamamlanan Topbaş, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma Süreci

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü , huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı.

, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı. Detaylı otopsi raporunun ardından ölümde ihmal ya da dış müdahale olup olmadığı belirlenecek.

Adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



