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TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!

Şırnak Silopi'de TYT sınavına yanlış okulda giren öğrenci, görevlilerin hatası nedeniyle mağdur oldu. Ailesi ve öğrenci hukuki yollara başvurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 12:03, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 12:04
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TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdiği okulun yanlış olduğu sınav sırasında anlaşılan Sevahir Taşkın (18), belgelerini kontrol edip kendisini içeri alan görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taşkın, savcılık dilekçesinde,"Sınav giriş belgesinde kız veya erkek imam hatip lisesi olarak net bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden mağdur oldum" dedi.

Silopi ilçesinde lise son öğrencisi Sevahir Taşkın (18), 21 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan TYT'ye girdiği okulun yanlış olduğunu, sınav kitapçığında başka bir kişinin ismini görünce fark etti. Taşkın sınıftan çıkarıldı ve sınava girmesi gereken okula, saat 10.00'u geçtiği için alınmadı. Görevlilerin kontrolünden geçerek içeri girdiği, görevlilerin de okulun yanlış olduğunu uyarmadığını belirten Sevahir Taşkın, savcılığa başvurarak sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

'BİRDEN FAZLA KEZ SINAV GİRİŞ BELGEM KONTROL EDİLDİ'

Taşkın, savcılık dilekçesinde,"Sınav tarihi olan 21 Haziran 2025 tarihi saat 09.20 sıralarında söz konusu okula gittim. Sınav giriş belgemi görevlilere göstererek sınavın yapılacağı sınıfa girdim. Sınav optikleri ve soru kitapçıklarının dağıtımı sonrasında bana ait olmayan bir optik verildiğini fark ettim. Görevliye söz konusu optiğin benim olmadığını, bir yanlışlık olup olmadığını sordum. Sınav belgemi kontrol ettiğinde 'Burası senin okulun değil, Silopi Erkek İmam Hatip Lisesi' dedi. Sınava girerken birden fazla kez sınav giriş belgem kontrol edildi. Ancak kimse beni bu konuda uyarmadı. Saatin 10.00'u geçmesi nedeniyle diğer okula da sınava alınmadım. Sınav giriş belgesinde kız veya erkek imam hatip lisesi olarak net bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden mağdur oldum. Beni yasak olmasına rağmen saat 10.00'dan sonra sınıftan çıkardılar. Ayrıca bana yedek optik verilerek, sınava girmem sağlanabilirdi. Yaklaşık olarak 1 senedir bu sınava hazırlanıyorum. 2 dershaneye gittim. Görevlilerin hatası nedeniyle sınava giremedim. Olay nedeniyle mağduriyetime sebep olan kişilerden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

'PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ANLAMDA MAĞDUR OLDU'

Kızının mağduriyetinin giderilmesini isteyen baba Süleyman Taşkın, "1 yıldır gecesinin gündüzünü kattı, 2 yıl da dershanede okuttum. İmkansızlıklarıma rağmen mağdur edildi. Bu mağduriyet için hakkımı, hukuk önünde arayacağım. Sınav günü görevli kağıda baktı ve kızımı sınava aldılar. Kendisine optik kağıdı dağıtılınca, kağıdın üzerinde başka öğrencinin isminin olduğunu görüyor. Meğer gittiği okul, 'Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ymiş. Onun talihsizliği de şu, yanlış optik kağıdını verdikleri öğrenci de sınava gelmemiş. Onun yerine de sınava girebilirdi. Çocuğum psikolojik ve ekonomik olarak mağdur oldu. Bu mağduriyeti kim giderecek? O kadar görevli var. O görevlilerden hiç birisi durumu anlamamış mı? Yabancı bir öğrenci öyle sınava nasıl girebiliyor? Sıradan biri nasıl girebiliyor? Sınavı olmadığı halde o sınıfa nasıl girebiliyor? Oradaki görevlinin yanına gittim. Saat 10.02'de tutulmuş tutanak da var. Bu mağduriyetinin bir daha yaşanmaması için hukuki yollara başvuracağım ve bunun hesabını soracağım\" diye konuştu. (DHA)


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