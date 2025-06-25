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Gizli kamera rezaletinin ardından Belediye o bungalovu yıktı

Sapanca'da bir ailenin kiraladığı lüks bungalovda gizli kamera bulunması büyük tepki çekmişti. Belediye ekipleri olay sonrası harekete geçti ve hukuksuzlukları tespit ederek işletmeyi yıktı. Olayın yankıları sürerken, hukuki süreç devam ediyor. İlçede güvenlik endişeleri artarken, vatandaşlar şaşkın ve öfkeli!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 12:28, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 12:30
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Gizli kamera rezaletinin ardından Belediye o bungalovu yıktı

Sapanca'da bir bungalovda gizli kamera bulunmasının ardından belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde çeşitli hukuksuzluklar tespit edilmiştir. Bu gelişmelerin ardından, ilgili işletme belediye ekipleri tarafından yıkılmıştır.

Olay, ilçede ve toplumda büyük yankı uyandırmış, Sapanca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bu tür olayların ilçenin ve toplumun ahlaki yapısına aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Olayın Gelişimi

  • Geçtiğimiz aylarda, geceliği 12 bin lira olan bir bungalovda gizli kamera bulunmuştur.
  • Bir aile, bungalovu kiraladıktan sonra yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde kamera fark etmiş ve bu durumu sosyal medyada paylaşarak ifşa etmiştir.
  • Bungalov işletmecileri ise müşteriyi suçlamıştır.

Belediyenin Açıklamaları ve Hukuki Süreç

Sapanca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili hukuki süreç halen devam etmektedir. Belediye yetkilileri, bu tür olayların ilçenin değerlerine zarar verdiğini ve benzer durumların önüne geçmek için gerekli adımların atıldığını belirtmiştir.

İşletmenin Yıkılması

Belediye ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, hukuksuzlukların tespit edildiği bungalov işletmesi geçen hafta yıkılmıştır. Bu adım, hem toplumun güvenliği hem de ahlaki değerlerin korunması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.


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