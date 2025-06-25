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İmamoğlu'na yeni dava: Duruşma günü belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılara hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Dava 22 Ekim'de başlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 12:36, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 12:37
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İmamoğlu'na yeni dava: Duruşma günü belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. İmamoğlu, kendisini tutuklamaya sevk eden cumhuriyet savcılarına hakaret etmekle suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Suçlamaya ilişkin iddianame tamamlandı ve yargılama günü de belli oldu. Bu süreçte, İmamoğlu'nun savunmasına da iddianamede yer verildi. Kendisinin savcıların ailelerine, özel hayatlarına veya onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini belirten İmamoğlu, suçlamayı kabul etmedi.

İddianame ve Savunma

  • İddianamede, İmamoğlu'nun savunmasına yer verildi.
  • İmamoğlu, savcıların ailelerine, özel hayatlarına veya onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını ifade etti.
  • Kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini belirtti.
  • Suçlamayı kabul etmedi.

Dava Süreci

  • Dava, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
  • İlk duruşma günü 22 Ekim olarak belirlendi.
  • Duruşma, Marmara Cezaevi içerisindeki salonda yapılacak.

"Kamu Adına Eleştiri Getirdim"

"Kamu adına eleştiri getirdim" ifadesiyle İmamoğlu, suçlamaları reddettiğini ve yalnızca kamu yararını gözettiğini vurguladı.


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