Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak

İstanbul'da kimliği belirsiz bir kişi, 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdü. Olay, Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle saldırgan, çocuğu bağırarak kovalamaya başladı. Saldırgandan kaçan çocuk, ara sokağa girerek çevredekilerden yardım istedi.

Olayın Detayları

Saldırgan, çocuğu yakaladıktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çocuğu yere düşürdükten sonra da dövmeye devam etti.

Çevredeki vatandaşlar olaya tanık oldu ve yardım etmeye çalıştı.

Saldırı Sonrası

Saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla saldırgandan kurtulmaya çalıştı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.