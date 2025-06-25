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Sabri Ugan'ın oğlundan açıklama: Vefat haberi gerçek değil

Geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğünü açıklayan deneyimli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Oğlu Doruk Ugan'dan vefat haberine dair yalanlama geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 14:38, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 14:50
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Sabri Ugan'ın oğlundan açıklama: Vefat haberi gerçek değil

Tecrübeli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan, geçen hafta sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

DORUK UGAN: "ÖLÜM HABERİ DOĞRU DEĞİL"

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının hayatını kaybettiğine dair çıkan iddiaları yalanladı.

Ugan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla."

"MÜCADELESİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR"

Doruk Ugan, sosyal medya hesabından daha önce de babasının sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Doruk Ugan; "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor." ifadelerini kullanmıştı..

Ugan mesajında; "Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp halini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" demişti.

ENTÜBE EDİLDİ

62 yaşındaki spikerin beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 Sakary doğumlu olan SabriUgan, Türkiye'nin tanınmış spor spikeri, seslendirmen, yazar ve medya sunucusudur. 1991'de spor müdürlüğü görevini üstlendi. Çeşitli platformlarda spikerlik ve sunuculuk yaptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarındaki anlatımıyla sporseverlerin hafızasında yer etti.2019 yılında "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı. "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı biyografi kitabıyla edebiyat alanında da yer aldı.

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