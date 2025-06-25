Belediyenin tahsilat ofisini benzin dökerek yaktılar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait tahsilat ofisi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Olay, gece saatlerinde otogar içerisinde meydana geldi. İçeride bulunan görevli, yangını fark ederek son anda pencereden atlayıp kurtulmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın Detayları

Saat: 03.00 sıralarında gerçekleşti.

03.00 sıralarında gerçekleşti. Yer: Karamürsel ilçesi, otogar içerisindeki tahsilat ofisi.

Karamürsel ilçesi, otogar içerisindeki tahsilat ofisi. Olayın Şekli: Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Kurtulan: İçerideki görevli, pencereden atlayarak kurtuldu.

İçerideki görevli, pencereden atlayarak kurtuldu. Müdahale: İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü. Soruşturma: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının Ardından

Yangının çıkış nedeni ve faillerin kimliği henüz belirlenemedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait tahsilat ofisinde meydana gelen bu olay, bölgede tedirginlik yarattı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.



