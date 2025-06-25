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Güneş'in en net görüntüsü çekildi

Bilim insanları, Güneş'in yüzeyinde yalnızca 20 kilometre genişliğinde parlak ve karanlık şeritler tespit etti. Bu keşif, Güneş'in manyetik alanlarının gizemli yapısını ortaya çıkarıyor ve uzay havası tahminlerinde devrim yaratabilir.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 14:10, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 14:12
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Güneş'in en net görüntüsü çekildi

ABD Ulusal Bilim Vakfı'na bağlı Güneş Gözlemevi (NSO) araştırmacıları, Hawai'deki Daniel K. Inouye Güneş Teleskobu ile Güneş'in yüzeyinde yalnızca 20 kilometre genişliğinde ince parlak ve karanlık şeritler tespit etti. Bu keşif, Güneş'in yüzeyindeki manyetik alanların ve plazma hareketlerinin daha önce görülmemiş bir ayrıntıyla incelenmesini sağladı.

Araştırmacılar, bu bulguların Güneş'in dinamik yapısını ve uzay havasını anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Güneş Yüzeyinde Tespit Edilen İnce Şeritler

  • Şeritler, 'granül' adı verilen sıcak gaz hücrelerinin kenarlarında oluşuyor.
  • İnce, perde gibi dalgalanan manyetik alanlar sayesinde ışık, Güneş yüzeyinde bir şerit deseni oluşturuyor.
  • Parlak alanlar daha güçlü manyetik alanları, karanlık bölgeler ise zayıf alanları temsil ediyor.

Araştırmanın Önemi ve Uzman Görüşleri

  • Araştırmanın başyazarı Dr. David Kuridze, "Bu çalışmayla Güneş yüzeyinin 20 kilometre gibi olağanüstü bir çözünürlükle incelenmesini başardık. Bu desenler, manyetik alanların ince yapısının izleri" dedi.
  • Dr. David Boboltz ise "Inouye Teleskobu, Güneş araştırmalarında çığır açıyor. Uzay havasını daha iyi tahmin etmek için küçük ölçekli fiziksel süreçleri anlamak kritik" ifadelerini kullandı.

Teleskobun Kullanımı ve Elde Edilen Bulgular

  • Elde edilen görüntüler, teleskobun 'G-bandı' adı verilen özel bir görünür ışık aralığını kullanan cihazıyla alındı.
  • Bu bant, güçlü manyetik aktivite bölgelerini, örneğin güneş lekelerini ve bu tür ince yapıları öne çıkarıyor.
  • Şeritlerin ardında yatan manyetik dalgalanmalar, yalnızca bir buzdolabı mıknatısı kadar güçlü (yaklaşık 100 gauss).
  • Bu küçük farklar, plazmanın yoğunluğunu değiştirerek Güneş'in görünen yüzeyini birkaç kilometre aşağı ya da yukarı kaydırıyor.
  • Bu olaya 'Wilson çöküntüsü' deniyor ve yalnızca bu düzeyde çözünürlükle tespit edilebiliyor.
  • Uzmanlar, Güneş'teki ince manyetik yapıların ilk kez böyle ayrıntılı şekilde gözlemlenebildiğini bildirdi.


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