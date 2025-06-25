Özge Ulusoy'un babası yaşamını yitirmişti: Davada yeni gelişme

Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
YÖK ile TOBB Arasında İş Birliği! 388 MYO, 367 Oda ile Eşleşti
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Bakan Uraloğlu: Irak'taki 4 uçağı getirmek için hazırlık içindeyiz
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
Türkiye'ye Göçte Düşüş! En Çok Hangi Ülkelerden Geldiler
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
İsrail-İran Gerilimi Sonrası Hangi Uçuşlar Durduruldu?
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' bir devlet politikası
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Özge Ulusoy'un babası yaşamını yitirmişti: Davada yeni gelişme

Ankara'da, manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'a (73), yolun karşısına geçerken otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Elif Nasır Nalbant (22) hakkında, Yargıtay'ın 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasını onama kararına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, Haydar Ulusoy'un, yaya geçitlerini kullanmadan ve araç yoğunluğunu gözetmeden karşıya geçmek isterken kazanın olduğunu belirterek, kararın bozulmasını talep etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 14:22, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 15:07
Yazdır
Özge Ulusoy'un babası yaşamını yitirmişti: Davada yeni gelişme

Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık 2022'de meydana gelen kazada, manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, yolun karşısına geçerken, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 72 kilometre hızla ilerleyen ve özel bir üniversitenin Makine Mühendisliği bölümünde burslu olarak eğitim gören Elif Nasır Nalbant'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tutuklanan ve 70 gün sonra tahliye edilen sürücü Nalbant, 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf ve Yargıtay Süreci

İstinaf mahkemesi, Nalbant'ın hız sınırını aştığı gerekçesiyle bilinçli taksirden ceza alması gerektiğine hükmedip, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi de kararı onadı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'ın onama kararına itiraz etti. Başsavcılık, Haydar Ulusoy'un bulvarda ışıklı ve ışıksız yaya geçitleri olduğu halde bunları kullanmadan ve araç yoğunluğunu gözetmeden karşıya geçmek isterken kazanın meydana geldiğini belirtti. Başsavcılık, onama kararının kaldırılıp, istinaf mahkemesinin kararının bozulmasını talep etti. Ayrıca, itiraz kabul edilmediği takdirde dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesini istedi. Başsavcılık, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan hüküm kurulmasını istedi.

Sürücü Elif Nasır Nalbant'ın Durumu

  • Sürücü Nalbant'ın, Özge Ulusoy'un kendisini hedef gösteren paylaşımlarının ardından yaklaşık 2 hafta önce intihara teşebbüs ettiği belirtildi.
  • Olay sonrası manken Özge Ulusoy'dan şikayetçi olduğu ifade edildi.

Ailelerin Açıklamaları

Paket Nalbant'ın Açıklamaları

Paket Nalbant, yaşanan kaza ve kızının intihar teşebbüsü sonrası yaptığı açıklamada, "Maktulün ismi çok geçmiyor, hep Özge Ulusoy'un ismi geçiyor. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir insanmış. Yardımsever, herkesin yardımına koşan bir insanmış. Çok üzgünüz ama bu bir kazaydı. Bilerek ve isteyerek olmadı. Her an hepimizin başına gelecek bir iş. Ama bundan dolayı zaten benim çocuğum adaletin verdiği cezayı çekti. Hala çekmekte, çekmeye de devam ediyoruz biz. Bunun yanı sıra biz aile olarak psikolojik şiddete maruz kalıyoruz; özellikle de çocuğum. Ben çocuğumu ayağa kaldırmaya çalıştıkça onlar aşağı doğru çekmeye çalışıyorlar. Okulunu etiketliyor, katil damgası vuruyor." dedi.

Kazanın Ardından Yaşananlar

  • Kazanın ardından Elif Nasır Nalbant'ın sosyal medyada hedef gösterildiği ve okulunun etiketlendiği belirtildi.
  • Aile, adaletin verdiği cezayı kabul ettiklerini ve adalete güvendiklerini ifade etti.

Avukatın Değerlendirmesi

Sanığın avukatı Özge İrem Aksu, ortada bir suç olduğunu ve bu konuda hemfikir olduklarını vurgulayarak, "Trafik kazası yaptı ve 'bu affedilsin mi affedilmesin mi' gibi bir durumu tartışmıyoruz. Herkes işlediği suçun cezasını doğrudan ya da dolaylı mutlaka çekecek. Bir insanın babası en kıymetlisi, her şeyi; anlayabiliyorum. Fakat bu konuda birinin ölmesini dileyemeyiz, hedef gösteremeyiz. Bu kapsamda biz Elif'in açıkçası topluma kazandırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Biz sadece Elif'in özgürce yaşamasını istiyoruz. Elif hakkındaki kararı yüce Türk mahkemeleri verecek. Elif, yaptığı hatanın bedelini zaten ömür boyu çekecek. Biz burada Yargıtay Ceza Kurulu'nun vereceği kararı bekliyoruz." şeklinde konuştu.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber