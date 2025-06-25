Gebze'de cinsel istismar davasında 34 yıl hapis kararı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otizmli bir çocuğun cinsel istismarıyla ilgili davada önemli bir karar verildi. Mahkeme, tutuklu sanık Mahmut C.'yi toplam 34 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz yargılanan iki sanığın beraatine hükmetti. Duruşma, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti ve taraf avukatları ile sanıklar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, suçun sistematik şekilde işlendiği iddialarını değerlendirdi ve kararını açıkladı.

Duruşma Detayları

Tutuklu sanık Mahmut C. , SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Orhan D. salonda hazır bulundu, diğer tutuksuz sanık Ümit T. ise duruşmaya katılmadı.

salonda hazır bulundu, diğer tutuksuz sanık ise duruşmaya katılmadı. Katılan vekilleri, sanıkların eylemlerinin sistematik olduğunu belirterek üst sınırdan ceza talep etti.

Verilen Cezalar

Mahmut C. , mağdur E.Z.İ. 'ye (15) karşı "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay ,

, mağdur 'ye (15) karşı "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan , "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl ,

, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek" suçundan 3 yıl ,

, "Fuhşa teşvik etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplamda 34 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Beraat Kararları

Tutuksuz sanıklar Orhan D. ve Ümit T., eylemde suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.



