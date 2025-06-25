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Eğitim-Bir-Sen'den aile yılına özel talepler!

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi çerçevesinde düzenlenen 9. Şube Temsilciler Toplantısı'nda, kamu çalışanı kadınların taleplerini ve aileyi güçlendirmeye yönelik "aile dostu politikaları" kapsamlı biçimde değerlendirdi. Eğitim çalışanlarının refahını ve sosyal yapının güçlenmesini hedefleyen öneriler, toplu sözleşme sürecine taşınmak üzere istişare edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 14:51, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 14:54
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Eğitim-Bir-Sen'den aile yılına özel talepler!

Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi vesilesiyle aile yapısının güçlendirilmesine yönelik talepler, Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu 9. Şube Temsilciler Toplantısı'nda ele alındı. Ankara'da düzenlenen toplantıya, Türkiye genelinden 144 şubenin kadın temsilcileri katıldı. Toplantı, Memur-Sen'in 30. Kuruluş Yılı kapsamında gerçekleştirilen 30. Yıl Vefa Buluşması ve ardından düzenlenen Kadın Komisyonu 3. Türkiye Buluşması sonrasında organize edildi.

Programa, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ve yardımcıları da katılım sağladı.

Gündem: Aile Dostu Politikalar ve Kadın Çalışanların Talepleri

Toplantının ana gündemi, kamu çalışanı kadınların iş-yaşam dengesi, annelik yükümlülükleri ve kariyer yaşamları arasındaki çelişkilerin giderilmesi yönündeki politikaların oluşturulmasıydı. Aileyi merkeze alan çalışma düzeni, annelik sonrası uzun vadeli izin hakları, çocuklara göre artırılmış izin süreleri ve vergisel avantajlar öncelikli talepler arasında yer aldı.

Detaylı Talepler ve Öneriler

  • Haftalık çalışma süresinin 32 saate, haftalık mesainin 4 güne düşürülmesi
  • Birinci çocuk için 5, ikinci çocuk için 10, üçüncü çocuk için 15 gün ek yıllık izin verilmesi
  • Kadınlara güvenceli esnek çalışma modelleri sunulması
  • Toplam 60 haftaya çıkarılacak doğum ve analık izni
  • Süt izninin 2 yıla çıkarılması
  • Babalık izin sürelerinin artırılması
  • Kamu kurumlarında kreş hizmeti eksikliğinin giderilmesi veya çocuk başına kreş yardımı verilmesi
  • 10.000 gösterge rakamı üzerinden güncellenmiş doğum yardımı
  • Genç kamu çalışanlarına 50.000 TL evlenme yardımı ve 300.000 TL evlilik ödeneği verilmesi
  • Emeklilik yaşının düşürülmesi ve kadınlara çocuk sayısına göre prim günü avantajı sağlanması

Vergi ve Gelir Talepleri

  • Gelir vergisinin kamu görevlileri için sabit %15 oranında tutulması
  • Evli memurlara %2,5 ve her çocuk için ilave %2,5 vergi indirimi uygulanması

Tüm Kamu Görevlilerini İlgilendiren Konular

  • Aylık enflasyon farkının maaşlara yansıtılması
  • Refah payı ve kira yardımı uygulaması
  • Bayram ikramiyelerinde artış
  • Emekli maaşlarının aktif görev maaşına yaklaştırılması
  • Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın GİHS'ye geçirilmesi
  • Kamu kurumlarında sendika temsilcilerinin de yer aldığı mobbing kurulları oluşturulması talepleri öne çıktı.

Sosyal ve Toplumsal Duyarlılık Çağrıları

Toplantı kapsamında Filistin, Doğu Türkistan ve Arakan gibi mazlum coğrafyalardaki zulümlere karşı boykot çağrısı yinelendi. Ayrıca, "Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" kampanyası çerçevesinde toplanan 5 milyon 293 bin imza ile aile kurumuna ve başörtüsüne anayasal güvence talebi yeniden gündeme getirildi.

Toplantı sonunda, özverili çalışmalarıyla dikkat çeken kadın komisyonu yöneticilerine plaket takdim edilerek emekleri onurlandırıldı. Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde hazırlıklarını bu tür toplantılarla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.


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