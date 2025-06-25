Horoz dövüştüren 4 kişiye 13 bin lira ceza

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 4 kişiye toplamda 13 bin 500 lira ceza uygulandı. Olay, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin, Tütüncüler Mahallesi'nde bir evin deposunda horoz dövüşü yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, depo içerisinde hem dövüş için hazırlanan horozlar hem de izleyiciler bulundu.

Olayın Detayları

Depoda 11 kişi bulundu.

bulundu. Özel hazırlanan ringde 2 horoz , taşıma çantasında ise dövüştürülmek üzere 7 horoz tespit edildi.

, taşıma çantasında ise dövüştürülmek üzere tespit edildi. Horoz sahipleri O.K. , Ö.B. , K.D. ve T.K. 'ya ceza uygulandı.

, , ve 'ya ceza uygulandı. Seyirci olarak bulunan 7 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Horozların Durumu

Koruma altına alınan horozlar, veteriner tarafından yapılan muayenenin ardından Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hayvanların sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemler alındı.



