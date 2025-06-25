7 Yaşındaki Adil Tuna Öncel Matematikte Dünya Şampiyonu

7 yaşındaki Adil Tuna Öncel, Dubai'de düzenlenen "Geleceğin Dahileri Öğrenci Olimpiyatları"nda tüm sorulara doğru cevap vererek dünya şampiyonu oldu. İstanbul'da yaşayan Adil Tuna Öncel, ikinci sınıflar kategorisinde yaklaşık 700 kişiyi geride bırakarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Yarışmanın 6 aylık periyotta gerçekleşen 3 aşamasını da tamamlayıp tüm sorulara doğru cevap veren Öncel, Elmas madalya kazanarak Türk bayrağını Dubai'de başarıyla dalgalandırdı.

Henüz 2 yaşındayken okumaya başlayan, ailesi tarafından erken yaştan itibaren sayılara ilgisi fark edilen Adil Tuna Öncel, periyodik cetveli, ülke bayraklarını ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere biliyor. Ailesinin matematikle oyun oynar gibi bağ kurduğunu söylediği Adil Tuna Öncel, "Ben zaten 9 ay önceden kazanacağımdan emindim ve kazandım. Büyüyünce bilim insanı olacağım" dedi.

Satranç oynamayı seven Adil Tuna Öncel, ülke bayraklarını, periyodik cetveli ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere biliyor. Ayrıca 15 yaşındaki ağabeyinin matematik derslerine eşlik etmeyi de seviyor.

Kendisinden Yaşça Büyük Rakiplerle Yarıştı

Üç aşamadan oluşan yarışmayı ve yaşadıkları heyecanı anlatan baba Uğur Öncel, ilk aşamanın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığını ve Adil'in Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Şampiyon olanlara Dubai'deki finalde kalma hakkı veriliyordu. Rakiplerinin en az bir yaş büyük olduğunu vurgulayan baba Öncel, Adil'in yarışmaya büyük bir inançla katıldığını söyledi.

"Ben Buraya Şampiyon Olmaya Geldim"

Şampiyon olunca Adil'in ikinci aşamaya geçtiğini ve burada da tüm sorulara doğru cevap verdiğini belirten baba Öncel, yaklaşık 700 yarışmacı arasından şampiyon olduklarını ifade etti. Dubai'ye gitmek konusunda ekonomik tereddütler yaşadıklarını ancak Adil'in isteğiyle gitmeye karar verdiklerini anlattı. Organizasyonun resmi kanalında Adil'in "Ben buraya şampiyon olmaya geldim, o kupayı alacağım" dediğini aktardı.

Uluslararası Başarı ve Bayrak Sevgisi

Adil'in Azerbaycan, Çin, Vietnam gibi iddialı ülkelerden rakipleri olduğunu belirten baba Öncel, Adil'in kendi yaş kategorisinde tek Türk olduğunu ve en az bir yaş küçük olduğunu söyledi. Adil'in bayraklara özel ilgisi olduğunu ve neredeyse tüm ülke bayraklarını ezbere bildiğini ekledi. Yaklaşık 1 saat süren yarışmada 25 soru soruldu ve Adil sınavdan ilk çıkan öğrenci oldu.

Ödül Töreninde Yaşanan Gurur

Baba Öncel ödül töreninde önce bronz, sonra gümüş ve altın madalyaların takdim edildiğini, ancak Adil'in adının elmas madalya ile anons edildiğini belirtti. "Türk bayrağının en yukarıda oluşu paha biçilemez bir duyguymuş" diyerek yaşadıkları gururu anlattı. Ayrıca maddi ödüller de verildiğini ancak en büyük ödülün Türk bayrağının dalgalanması olduğunu vurguladı.

Ailenin Desteği ve Eğitim Hayatı

Adil Tuna Öncel , matematiğe ve fen bilimlerine yüksek ilgi gösteriyor.

, matematiğe ve fen bilimlerine yüksek ilgi gösteriyor. Sosyal yönü gelişmiş, her yaştan insanla rahatça iletişim kurabiliyor.

Disiplinli olmamakla birlikte tüm sorumluluklarını yerine getiriyor.

Henüz 2 yaşındayken okumayı öğrendi ve üstün zekalılar okulunda eğitim aldı.

1 yıl anaokuluna gittikten sonra direkt ikinci sınıfa geçti.

Matematiğe Olan İlgi ve Aile Desteği

Anne Aslıhan Öncel, Adil'in sayılara ilgisinin küçük yaşlardan itibaren fark edildiğini ve ailede ağabeyinin de matematikle ilgilendiğini belirtti. Matematiği öğrenmenin Adil'e zevk verdiğini ve oyunla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kardeşiyle Birlikte Yarışmaya Katıldı

Fen Lisesi'nde okuyan ve olimpiyatta gümüş madalya kazanan ağabey Asil Öncel, kardeşiyle birlikte ilk tura katıldıklarını, kendisinin gümüş, kardeşinin ise altın madalya aldığını belirtti. Diğer iki turda ise Adil altın ve elmas madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Adil Tuna'nın Hayalleri ve Günlük Yaşamı

Bu yıl üçüncü sınıfa geçen Adil Tuna Öncel, matematiği sevdiğini, satranç kursuna gittiğini ve dünya bayraklarını ezbere bildiğini söyledi. Normalde birinci sınıfa gitmesi gerekirken ikinci sınıfa geçtiğini belirtti. Okumayı sevdiğini ancak yazmayı sevmediğini ifade etti. Ayrıca büyüyünce bilim insanı olmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Çok az çalıştım biliyordum zaten kazanacağımı. Büyüyünce bilim insanı olacağım." diyen Adil, parka gitmeyi, top oynamayı ve sallanmayı sevdiğini de ekledi. Birinci takımı Türkiye Milli Takımı, ikinci takımı ise Eskişehirspor.