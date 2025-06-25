Hamile kalan kadına mobbing iddiası

Kocaeli'de Gamze Sima Şimşek, dün özel bir hastanede yaptırdığı test sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Bu sevindirici haberi çalıştığı kuruma bildiren Şimşek, iddiaya göre yöneticilerinin baskısıyla istifaya zorlandı.

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