Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Tüm Emeklilere 27.000 TL'ye Varan Rekor Promosyon Kampanyası
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Ali Erbaş'ın Eşiyle İlgili 'VIP Hac' İddialarına Yanıt!
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
Togg yeni modelle Avrupa pazarına giriyor
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
7 Milyonluk Kundaklama İddiası: Doktora Soruşturma Başlatıldı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Denizcilikte değişim: YDS puanı düşürüldü
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 kişi tutuklandı
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
'172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk'
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri geriledi
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
TYT sınavında skandal: Öğrenci yanlış okula alındı!
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
Bakan Tunç açıkladı: Bir yıl ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
2025-YDS/İngilizce sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
İstanbul'da huzur operasyonu: 806 gözaltı
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Enflasyon beklentilerinde düşüş!
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Yetki belgesiz ikinci el araç satışına 72 milyon TL ceza
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
Uluslararası operasyon: 12 kaçak suçlu Türkiye'ye getirildi
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
FETÖ'nün sınav usulsüzlükleri soruşturmasında 2'si aktif 5 kişiye gözaltı
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Akaryakıt'taki İndirim Tutarları Değişti
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Yumurtada duble ucuzladı, kılavuz zamlandı
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan ikinci zam teklifi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
10 siyasi partiye mali denetim! CHP'de dikkat çeken detay
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Hissedilen sıcaklık 45 dereceye çıkacak
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Önder Kahveci: Refah payı uygulaması kalıcı hale getirilmeli
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 17:45, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 17:47
Yazdır
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yalnızca Türkiye açısından değil, bölgesel ve küresel güvenlik mimarisi açısından da son derece belirleyici bir anlam taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin artık güvenlik üreten bir ülke olduğunu kaydeden Usta, şöyle devam etti:

"Türkiye, NATO platformlarında da milletimizin onurunu ve devletimizin çıkarlarını kararlılıkla temsil etmektedir. Bu süreçte İran ve İsrail arasında dün gece taraflar arasında varıldığı duyurulan, açıklanan ateşkes mutabakatı olumlu bir gelişmedir. Gazze'de sivillerin katledildiği bir tabloyu görmezden gelen hiçbir anlaşma kalıcı olamaz. Türkiye olarak yalnızca ateşkesi değil, bölgesel barışı önceleyen, Filistin halkının onurunu ve haklarını temel alan bir çözümden yanayız."

Emeklilerin durumunu takip ettiklerini söyleyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz."

Zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Usta, sigortası olmasa da zirai dondan etkilenen çiftçilere her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber