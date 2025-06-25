AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yalnızca Türkiye açısından değil, bölgesel ve küresel güvenlik mimarisi açısından da son derece belirleyici bir anlam taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin artık güvenlik üreten bir ülke olduğunu kaydeden Usta, şöyle devam etti:

"Türkiye, NATO platformlarında da milletimizin onurunu ve devletimizin çıkarlarını kararlılıkla temsil etmektedir. Bu süreçte İran ve İsrail arasında dün gece taraflar arasında varıldığı duyurulan, açıklanan ateşkes mutabakatı olumlu bir gelişmedir. Gazze'de sivillerin katledildiği bir tabloyu görmezden gelen hiçbir anlaşma kalıcı olamaz. Türkiye olarak yalnızca ateşkesi değil, bölgesel barışı önceleyen, Filistin halkının onurunu ve haklarını temel alan bir çözümden yanayız."

"4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz."

Zirai dondan etkilenen çiftçilere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Usta, sigortası olmasa da zirai dondan etkilenen çiftçilere her türlü desteğin verileceğini belirtti.